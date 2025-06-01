О нас

В Болгарии прошли протесты против смены национальной валюты на евро

В Болгарии прошли протесты против смены национальной валюты на евро Протесты против введения евро и в защиту болгарской национальной валюты - болгарского лева - прошли 31 мая в Софии и других городах страны.
Другие страны
1 июня 2025 г. 08:51
В Болгарии прошли протесты против смены национальной валюты на евро

Протесты против введения евро и в защиту болгарской национальной валюты - болгарского лева - прошли 31 мая в Софии и других городах страны.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что на протесты вышли тысячи людей. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ и ВМРО. Как заявили организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций, они намерены продемонстрировать общественное несогласие с планом замены лева единой европейской валютой, сообщает радио.

Как отмечает БНР, жители Болгарии опасаются, что введение евро приведет к резкому росту цен.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты
В Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты
1 июня 2025 г. 09:17
СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом
СМИ: Саммит G7 может пройти без итогового заявления из-за несогласия с Трампом
1 июня 2025 г. 08:18
КНР выступает против заявлений шефа Пентагона о военной угрозе Китая и тайваньском вопросе
КНР выступает против заявлений шефа Пентагона о военной угрозе Китая и тайваньском вопросе
1 июня 2025 г. 07:44
СМИ: Оман хочет создать под эгидой США и МАГАТЭ консорциум по обогащению урана
СМИ: Оман хочет создать под эгидой США и МАГАТЭ консорциум по обогащению урана
1 июня 2025 г. 07:19
Трамп заявил, что вскоре объявит нового кандидата на пост главы NASA
Трамп заявил, что вскоре объявит нового кандидата на пост главы NASA
1 июня 2025 г. 06:52
Во Франции водитель автомобиля въехал в толпу футбольных фанатов
Во Франции водитель автомобиля въехал в толпу футбольных фанатов
1 июня 2025 г. 06:22
СМИ: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA
СМИ: Белый дом намерен отозвать кандидатуру Айзекмана на пост главы NASA
1 июня 2025 г. 05:29
Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе
Белый дом: США направили Ирану приемлемое предложение по ядерной программе
1 июня 2025 г. 04:54
Число погибших при ЧП с поездом в Брянской области РФ увеличилось до семи
ФотоЧисло погибших при ЧП с поездом в Брянской области РФ увеличилось до семи
1 июня 2025 г. 04:32
Стармер заявил, что Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов
Стармер заявил, что Британия построит шесть заводов по производству боеприпасов
1 июня 2025 г. 04:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi