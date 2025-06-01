В Болгарии прошли протесты против смены национальной валюты на евро

Протесты против введения евро и в защиту болгарской национальной валюты - болгарского лева - прошли 31 мая в Софии и других городах страны.

Протесты против введения евро и в защиту болгарской национальной валюты - болгарского лева - прошли 31 мая в Софии и других городах страны.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР).

Отмечается, что на протесты вышли тысячи людей. Демонстрацию поддержали партии "Возрождение", "Величие", МЕЧ и ВМРО. Как заявили организаторы из партии "Возрождение" и неправительственных организаций, они намерены продемонстрировать общественное несогласие с планом замены лева единой европейской валютой, сообщает радио.

Как отмечает БНР, жители Болгарии опасаются, что введение евро приведет к резкому росту цен.