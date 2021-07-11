В Болгарии пройдут выборы в парламент

Болгарские граждане в воскресенье выбирают своих представителей в 46-е Народное собрание (однопалатный парламент).
За ходом голосования будут следить свыше 3 тыс наблюдателей, в том числе около 20 парламентариев и сотрудников ОБСЕ из десяти стран, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.
Выборы в Болгарии проводятся в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, в связи с чем обязательными являются соблюдение физической дистанции в 1,5 м, ношение защитных масок и проведение дезинфекции.
Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы около 20 тыс. полицейских.
За два дня до голосования ведущие социологические службы опубликовали последние предвыборные прогнозы и не смогли назвать будущего победителя. Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил и их главный оппонент в лице партии "Есть такой народ", которую возглавляет популярный телеведущий Слави Трифонов, имеют практически равную поддержку избирателей, набирая около 21% голосов.
Третье место в опросах занимает Болгарская социалистическая партия (около 16%), за ней следуют партия "Демократическая Болгария" и Движение за права и свободы (около 12%), а также гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (около 6%). С большой долей вероятности четырехпроцентный избирательный барьер преодолеет партия "Болгарские патриоты".