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В Болгарии пройдут досрочные выборы в парламент

В Болгарии пройдут досрочные выборы в парламент Граждане Болгарии в воскресенье досрочно выберут депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) 49-го созыва. В 07:00 по местному времени (08:00 - бакинское) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 могут проголо
Другие страны
2 апреля 2023 г. 03:44
В Болгарии пройдут досрочные выборы в парламент

Граждане Болгарии в воскресенье досрочно выберут депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) 49-го созыва. В 07:00 по местному времени (08:00 - бакинское) в стране откроются около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 могут проголосовать примерно 6,7 млн человек.

Как передает Report, для болгарских граждан за рубежом будут работать 737 участков в 61 стране. Голосовать можно с использованием специализированных машин или бумажных бюллетеней. Результаты будут обрабатываться вручную, что усложнит и продлит процедуру подсчета голосов.

На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 политических партий и 7 коалиций. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за депутатские мандаты борются 4 566 человек. На выборах будут работать 207 международных и 847 болгарских наблюдателей.

В связи с массовыми рассылками электронных писем с угрозами о минировании школ, которые продолжались практически всю минувшую неделю, все участки для голосования 1 апреля были проверены и взяты под охрану полиции и жандармерии. "Центральная избирательная комиссия совместно с МВД приложит все усилия, чтобы день выборов прошел спокойно и без перерывов в процессе голосования", - заявила председатель ЦИК Камелия Нейкова.

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