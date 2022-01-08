В Болгарии произошла утечка личных данных около 300 тыс. граждан

Персональные данные около 300 тыс. граждан Болгарии, в том числе ведущих политиков, руководства страны и партийных деятелей, оказались в открытом доступе в результате утечки из системы БУЛСТАТ (Болгарские статистические данные).

Персональные данные около 300 тыс. граждан Болгарии, в том числе ведущих политиков, руководства страны и партийных деятелей, оказались в открытом доступе в результате утечки из системы БУЛСТАТ (Болгарские статистические данные).

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета Monitor.

По ее данным, в открытый доступ попали личный телефонный номер председателя Народного собрания (парламента) страны Николы Минчева и его домашний адрес, данные его заместителей, министра сельского хозяйства Ивана Иванова и многих других. В раскрытых списках представлены сотни имен известных журналистов и общественных деятелей. Отмечается, что утечка данных, связанных с лицами, принимающими решения и управляющими страной, может сделать их уязвимыми с точки зрения безопасности и возможного шантажа.

Утечка была обнаружена после того, как 4 января вступили в силу поправки к Закону о регистре БУЛСТАТ, которые предполагают изменение его идентификационных кодов. Ведется расследование происшествия.