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В Болгарии проходят выборы в парламент

В Болгарии проходят выборы в парламент В Болгарии в воскресенье, 11 июля, проходят досрочные парламентские выборы
Другие страны
11 июля 2021 г. 13:35
В Болгарии проходят выборы в парламент

В Болгарии в воскресенье, 11 июля, проходят досрочные парламентские выборы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, решение было принято после того, как три крупнейшие партии не смогли сформировать правительство по итогам парламентских выборов 4 апреля.

В 07:00 по местному времени в стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек. Еще около 800 участков открыты за рубежом.

В парламентских выборах принимают участие представители 23 партий и коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тыс. кандидатов.

Выборы проходят на волне критики премьер-министра страны Бойко Борисова, которого обвиняют в связях с мафией.

По итогам выборов 4 апреля 31,25 процента голосов получила партия ГЕРБ, 21,5 процента – İTN, 17,92 процента – BSP, 12,50 процента - "Движение за права и свободы", 11,25 процента – ДБ, 5,83 процента - "Встань. Мафия вон".

На сентябрь в Болгарии запланированы выборы президента.

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