В Болгарии приняли закон о введении в обращение в стране евро

Депутаты болгарского парламента во втором, окончательном чтении приняли закон, который регламентирует процедуру введения в обращение в стране евро.
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В частности, закон определяет принципы, правила и процедуры введения в обращение новой денежной единицы и определяет переходный период, который позволяет населению адаптироваться к новой валюте.
Период двойного обращения евро и болгарского лева составит один месяц с момента введения единой европейской валюты. Болгарский народный банк обязан обменивать бесплатно, в неограниченном количестве и без ограничения во времени банкноты и монеты в левах на евро по официальному курсу. В течение месяца перед введением евро все цены на товары в стране должны быть указаны в двух валютных единицах.
Дата введения евро в обращение в Болгарии законодательно не определена, ее должен определить Совет Европейского союза.