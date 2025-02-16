В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека

В болгарском городе Виден при столкновении микроавтобуса, перевозившего туристов, с фурой четыре человека погибли, семь пострадали.
Как передает Report со ссылкой на портал Bourgas.ru, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
По данным ведомства, авария произошла в районе развязки населенного пункта Дунавци.
"В автобусе, следовавшем из Пловдива в Германию, находилось 11 человек. Пострадавшие доставлены в больницу Видина. Погибшим было от 30 до 40 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что три человека скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один скончался по пути в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.