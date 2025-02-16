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В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека

В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека В болгарском городе Виден при столкновении микроавтобуса, перевозившего туристов, с фурой четыре человека погибли, семь пострадали.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 16:57
В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека

В болгарском городе Виден при столкновении микроавтобуса, перевозившего туристов, с фурой четыре человека погибли, семь пострадали.

Как передает Report со ссылкой на портал Bourgas.ru, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

По данным ведомства, авария произошла в районе развязки населенного пункта Дунавци.

"В автобусе, следовавшем из Пловдива в Германию, находилось 11 человек. Пострадавшие доставлены в больницу Видина. Погибшим было от 30 до 40 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что три человека скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один скончался по пути в больницу. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Версия на английском языке 4 dead, 7 injured in collision between van, cargo truck in Northwestern Bulgaria
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda avtobusla yük maşınının toqquşması nəticəsində 4 nəfər ölüb

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