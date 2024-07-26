В Болгарии при пожаре на складах с пиротехникой погиб человек

Один человек умер при пожаре на складах с пиротехническими изделиями в столичном регионе Болгарии.

Один человек умер при пожаре на складах с пиротехническими изделиями в столичном регионе Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

"Мужчина, пострадавший в ходе взрывов на складе с пиротехникой рядом с селом Елин-Пелин, скончался", - сообщили в службах экстренной помощи.

Ранее в районах столичного региона Болгарии, где продолжают гореть и взрываться склады с пиротехникой, было объявлено бедственное положение. Сообщалось о двух пострадавших.

Пожар на складах начался в четверг днем между городом Елин-Пелин и одноименным селом в Софийской области. Всю ночь на месте происшествия, где продолжают взрываться фейерверки, работали бригады скорой помощи, пожарная бригада, специализированные команды спасателей и армейская техника.

БНТ сообщало, что запасы пиротехники на одном из складов составляли две тонны в тротиловом эквиваленте.

Жители в районе пожара эвакуированы, движение на автомобильных и железнодорожных дорогах перекрыто.