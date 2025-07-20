В Болгарии пресекли контрабанду наркотиков на 20 млн евро

Болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.

Болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, 206 кг кокаина на сумму 20 млн евро были спрятаны в 179 запечатанных пакетах, которые находились среди личных вещей в пяти чемоданах.

Прокурор Хасково Иван Стоянов сообщил, что трое мужчин - 40-летний дипломат из Конго, аккредитованный в Бельгии, 54-летний гражданин Бельгии и 43-летний болгарский водитель - пытались пересечь границу с Турцией. По его словам, им грозит до 20 лет тюрьмы, если их признают виновными в незаконном обороте наркотиков.

Совместно с партнерскими организациями в других странах ЕС начато расследование по происхождению кокаина и его конечных получателей.