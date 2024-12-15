В Болгарии построят городок для размещения более 2 тыс. военных НАТО

Военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО, который будет построен в Болгарии, примет более 2 000 военнослужащих.

Военный городок для размещения многонациональной боевой группы НАТО, который будет построен в Болгарии, примет более 2 000 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте городской администрации Ямбола по итогам встречи мэра Валентина Ревански с начальником штаба обороны болгарской армии Эмилом Ефтимовым.

"Министерство обороны предусматривает расширение казарменного района в Кабиле до уровня бригады, более 2 000 военных, но он будет полностью под болгарским управлением, а не как болгаро-американская совместная база на полигоне "Ново-село". Этот район выбран из-за его близости к аэропорту и морскому порту, полигону "Ново-село", а также благодаря развитой железнодорожной и дорожной инфраструктуре", - сообщил Ефтимов.

Предполагается, что в районе Кабиле будут отремонтированы здания, где разместят военнослужащих, построены новые электроподстанции, канализация и другие инфраструктурные объекты. Также предусмотрено строительство временного лагеря по требованию итальянского руководства многонациональной боевой группы НАТО в Болгарии.