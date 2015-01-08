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    В Болгарии прекратили вещание государственного радио на турецком языке

    С 1 января проживающие в южных и восточных регионах страны турки не могут слушать радио

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Болгарии перекрыли передатчики государственного радио, вещающегося на турецком языке в регионах компактного проживания турков.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, данное событие вызвало протест турков, являющихся гражданами Болгарии.

    В информации отмечается, что передачи на турецком языке на болгарском радио вещают с 1945 года. Во время осуществляемой в 1984-1989 гг. против турков политики "болгаризации" вещание передач на турецком языке было приостановлено. С 1 января этого года проживающие в болгарских регионах турки лишились возможности слушать радиопередачи на родном языке.

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