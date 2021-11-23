В Болгарии официально объявили победителя президентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии объявила Румена Радева официально избранным на пост главы государства, а Илияну Йотову - на пост вице-президента страны.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии объявила Румена Радева официально избранным на пост главы государства, а Илияну Йотову - на пост вице-президента страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила председатель ЦИК Камелия Нейкова.

"Объявляю избранным на пост президента Болгарии Румена Георгиева Радева и объявляю избранной на пост вице-президента Болгарии Илияну Малинову Йотову, решение подлежит публикации в "Дыржавен вестник" ("Государственная газета", официальное печатное издание Болгарии – ред.)", - объявила председатель ЦИК.

Перед этим ЦИК Болгарии объявила окончательные результаты второго тура голосования, которое прошло 21 ноября. За Радева в воскресенье проголосовали 66,72% избирателей (1 539 650 человек), а за второго претендента на высший государственный пост, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова было отдано 31,8% голосов (733 791). Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169). Во втором туре голосования приняли участие 2 310 903 избирателя.