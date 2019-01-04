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    В Болгарии нашли заброшенный склад с новыми автомобилями BMW

    ​Заброшенный склад с раритетными моделями BMW обнаружили в болгарском городе Благоевград.

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Заброшенный склад с раритетными моделями BMW обнаружили в болгарском городе Благоевград.

    Как передает Report, в помещении находилось 11 автомобилей BMW 5 Series в кузове E34 1994 года выпуска.

    Владелец приобрёл их, чтобы в то время организовать первый в стране сервис аренды автомобилей.

    Отмечается, что все автомобили новые и находятся в идеальном состоянии, поскольку последние 25 лет были законсервированы.

    Раритеты собираются выставить на торги. Их стартовая цена начинается от 15 тысяч евро.

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