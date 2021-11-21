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В Болгарии началось голосование во втором туре выборов президента

В Болгарии началось голосование во втором туре выборов президента Второй тур выборов президента республики начался в воскресенье в Болгарии.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 09:14
В Болгарии началось голосование во втором туре выборов президента

Второй тур выборов президента республики начался в воскресенье в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 07:00 по местному времени (09:00, бакинское время) в стране открылись около 13 тыс избирательных участков, на 9 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин, еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В бюллетенях для голосования всего два имени: Румен Радев, действующий президент, кандидат, выдвижение которого обеспечил инициативный комитет с участием Болгарской социалистической партией (БСП) и ряда других политических объединений, и Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, также выдвинутый инициативным комитетом, но при поддержке бывшей правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

Именно они по итогам первого тура выборов, который состоялся 14 ноября, заручились наибольшей поддержкой избирателей: за Радева проголосовали 49,41% избирателей (1 322 128 человек), за Герджикова - 22,82% (610 710 человек). Для победы во втором туре каждому из них достаточно получить простое большинство голосов избирателей, итоги голосования от явки избирателей не зависят.

За ходом выборов будут следить около 4 тыс наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 (22:00) избирательные участки завершат работу.

Голосование в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии будет проходить с соблюдением физической дистанции, обязательно ношение медицинских масок и проведение дезинфекции.

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