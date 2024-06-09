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В Болгарии началось голосование в рамках досрочных парламентских выборов

В Болгарии началось голосование в рамках досрочных парламентских выборов В Болгарии в 07:00 по местному времени (08:00 бакинское время) началось голосование в рамках досрочных парламентских выборов.
Другие страны
9 июня 2024 г. 08:01
В Болгарии началось голосование в рамках досрочных парламентских выборов

В Болгарии в 07:00 по местному времени (08:00 бакинское время) началось голосование в рамках досрочных парламентских выборов.

Как передает Report, граждане выберут депутатов Народного собрания (однопалатный парламент) и депутатов Европарламента.

В целом по стране открылись 12 869 избирательных участков, в списки избирателей включены более 6 млн человек. Проголосовать на досрочных парламентских выборах можно будет на специальных машинах для голосования или с помощью бумажных бюллетеней. Процесс завершится в 20:00 по местному времени.

Для болгарских граждан в 60 странах будут работать 769 участков для голосования.

На 240 мест в парламенте претендуют представители 20 политических партий и 11 коалиций. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за депутатские мандаты борются 6 100 человек, а за места в Европарламенте - 418 кандидатов.

Все участки для голосования были проверены и взяты под охрану полицией и жандармерией.

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