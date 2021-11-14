В Болгарии началось голосование на выборах президента

Болгария в воскресенье выбирает главу государства и депутатов 47-го Народного собрания.

Избирательные участки открылись в Болгарии, где одновременно проходят президентские и парламентские выборы.

Как передает Report, Болгария разделена на 31 избирательный район (еще один предназначен для граждан, голосующих за рубежом), в которых имеется 11 874 избирательных участка, тогда как общее количество избирателей, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией, составляет 6,6 миллиона.

В парламентских выборах, третьих в этом году, принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.

Наибольшей поддержкой пользуется правая коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая может рассчитывать на 20-25% голосов. Однако коррупционные скандалы вокруг ГЕРБ, которая находилась у власти более десяти лет (с перерывами), практически исключают вероятность образования коалиционного правительства с ее участием.

Параллельно в Болгарии пройдут президентские выборы, в которых гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов. Предвыборные опросы отдавали предпочтение действующему президенту Румену Радеву, однако отмечали, что ему вряд ли удастся одержать победу в первом туре.

08:25

Болгария в воскресенье выбирает главу государства и депутатов 47-го Народного собрания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 07:00 по местному времени (09:00, бакинское время) в стране откроются около 13 тыс избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек, на 9 399 участках установлены специализированные машины для голосования.

Для болгарских граждан за рубежом 750 участков для голосования будут работать в 68 странах мира. В субботу из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, свое разрешение на проведение голосования в Окленде отозвала Новая Зеландия.

За ходом выборов будут следить более 4 тыс наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Выборы в Болгарии проводятся в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, в связи с чем обязательными являются соблюдение физической дистанции в 1,5 м, ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Также созданы более 100 мобильных участков, где при желании смогут проголосовать граждане, находящиеся в день выборов под карантином из-за коронавируса.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы силы полиции и жандармерии.

По последним данным социологических исследований, в новом парламенте будут работать представители по меньшей мере шести политических объединений, а самой большой интригой голосования является вопрос о том, какая из коалиций - новое объединение "Продолжаем перемены", впервые участвующее в выборах, или "Болгарская социалистическая партия за Болгарию"- займет второе место. Перед выборами их поддерживали около 16% избирателей.

По прогнозам, победителем досрочных парламентских выборов станет блок партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил (ГЕРБ-СДС), за который намерены голосовать около 24% граждан.

Практически равной поддержкой - около 10% избирателей - пользуются коалиция "Демократическая Болгария", победитель предыдущих выборов партия "Есть такой народ" и Движение за права и свободы. На пороге четырехпроцентного избирательного барьера находятся гражданская платформа "Встань БГ! Мы идем!" и партия "Возрождение".

Всего в выборах участвует 20 политических партий и семь коалиций, а на депутатские кресла претендуют 5 067 кандидатов.

Избирательная кампания перед выборами в Народное собрание проходила вяло. Ярких публичных дебатов, предвыборных акций и выступлений практически не было. Последняя предвыборная неделя была отмечена массовыми полицейскими акциями, направленными на борьбу с покупкой голосов избирателей. По фактам грубого нарушения избирательного кодекса в разных областях страны возбуждены десятки уголовных дел.

Ожидается, что на третьих в нынешнем году выборах в парламент, которые проводятся досрочно, будет получен ответ на вопрос о новом правительстве страны. Эксперты считают, что для его формирования, вероятно, необходима коалиция из представителей четырех партий. Политические объединения "Продолжаем перемены", "Есть такой народ", "Демократическая Болгария" и, возможно, "БСП за Болгарию" могут объединиться, чтобы обеспечить в парламенте стабильное большинство.

Некогда правящая партия ГЕРБ гарантированно останется в изоляции. Уже практически все политические объединения, являющиеся лидерами предвыборной кампании, отказались от возможного сотрудничества с ней.

Первые данные экзитполов будут опубликованы в воскресенье в 20:00 (22:00).

Судьба президентских выборов во многом зависит от явки избирателей. Если в голосовании примут участие более 50% избирателей, включенных в списки для голосования, то есть шанс, что действующий глава государства Румен Радев, претендующий на второй мандат, сможет победить уже в первом туре. Однако, вероятнее всего, 21 ноября состоится второй тур выборов.

По подсчетам социологов, Радева готовы поддержать около 48% избирателей, тогда как его основного оппонента Анастаса Герджикова - лишь около 28% граждан. Именно они могут выйти во второй тур. Остальные кандидаты (всего на высший государственный пост претендуют 23 человека), по прогнозам, останутся далеко позади.