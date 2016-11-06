В Болгарии начались выборы президента

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Выборы президента республики начались в воскресенье в Болгарии.

Как передает Report, ровно в 9 утра по всей стране открылись более 12 тыс. избирательных участков, у некоторых из них практически сразу образовались очереди из избирателей.

Право на выбор главы государства имеет более 6,8 млн человек, впервые голосование носит обязательный характер.

В бюллетени для голосования включены имена 21 кандидата на высший государственный пост, которые выдвинуты инициативными комитетами и ведущими политическими партиями. Одновременно проводятся и выборы вице-президента республики.

За ходом голосования внимательно следят более 2 тыс. наблюдателей. На экзитполах работают свыше 1600 сотрудников ведущих социологических агентств. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 21 часов избирательные участки завершат свою работу.

Эксперты считают, что никому из кандидатов не удастся добиться успеха в первом туре, поэтому 13 ноября Болгария готовится провести второй раунд голосования.