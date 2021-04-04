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В Болгарии начались выборы депутатов Народного собрания

В Болгарии начались выборы депутатов Народного собрания Выборы депутатов 45-го Народного собрания (парламента) начались в воскресенье в Болгарии.
Другие страны
4 апреля 2021 г. 08:45
В Болгарии начались выборы депутатов Народного собрания

Выборы депутатов 45-го Народного собрания (парламента) начались в воскресенье в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в 7:00 (08:00 бакинское время), по всей стране открылись около 12 тыс избирательных участков. Еще 465 участков открывается в 69 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В парламентских выборах принимают участие представители 22 партий и восьми коалиций. На 240 депутатских мест претендуют 6 895 кандидатов.

По оценке экспертов, в голосовании примут участие около 2,8 млн избирателей.

За ходом выборов будут следить более 3,4 тыс наблюдателей. Первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 избирательные участки завершат работу, окончательные итоги голосования будут объявлены позднее.

Голосование в условиях пандемии будет проходить с соблюдением социальной дистанции. В избирательные участки не будут допускать граждан с симптомами простудных заболеваний, обязательно ношение масок и соблюдение дистанции не менее 1.5 м в очередях. Для обеспечения безопасности избирателей участки снабжены запасами масок и дезинфицирующих препаратов.

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