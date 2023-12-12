В Болгарии начались работы по демонтажу памятника Советской армии

Власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии в Софии.

Власти Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии в Софии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в среду работы по демонтажу памятника продолжатся.

Бронзовые фигуры, которые в знак признательности к "советской армии - освободительнице" установили в центре Софии в 1954 году, будут разрезаны на части весом не более четырех тонн каждая.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что действия властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии непростительны. Дипломат обратила внимание, что настойчивые предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента были проигнорированы болгарской стороной.

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации.