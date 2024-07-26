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В Болгарии на складе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие

В Болгарии на складе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие Взрыв и пожар произошли на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин Пелин в окрестностях болгарской столицы Софии.
Другие страны
26 июля 2024 г. 00:39
В Болгарии на складе пиротехники произошел взрыв, есть пострадавшие

Пожар с последующим взрывом произошел на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин Пелин в окрестностях болгарской столицы Софии.

Как передает Report, об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Согласно информации, пожар начался около 18:30 (19:30 по бакинскому времени), а взрывы в районе происшествия продолжаются и в настоящее время.

По данным агентства, по меньшей мере два человека получили серьезные ожоги и были госпитализированы в медицинские учреждения Софии, была объявлена эвакуация населения в районе инцидента.

Главный секретарь МВД Болгарии Димитар Кангалджиев сообщил, что, по предварительным данным, на складе, где возник пожар, находится пиротехническая продукция в количестве около двух тонн в тротиловом эквиваленте.

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