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В Болгарии на птицеферме зарегистрирован очаг птичьего гриппа

В Болгарии на птицеферме зарегистрирован очаг птичьего гриппа Очередная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на птицеферме в Пловдивской области в районе города Асеновград в Болгарии.
Другие страны
28 марта 2022 г. 23:06
В Болгарии на птицеферме зарегистрирован очаг птичьего гриппа

Очередная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа произошла на птицеферме в Пловдивской области в районе города Асеновград в Болгарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство по безопасности продуктов питания страны.

Заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, выявлено на птицеферме, где находятся около 180 тыс кур, которые будут уничтожены гуманным способом. Начиная с 2019 года на этой ферме зафиксирован уже третий очаг заболевания.

В радиусе 10 км от очага заболевания проводятся профилактические и карантинные мероприятия, усилен ветеринарный контроль. Ведется расследование причин заражения.

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