В Болгарии коалиция не смогла сформировать правительство

Болгарская коалиция партий "Продолжаем перемены" не смогла сформировать правительство Болгарии и вернула мандат президенту Румену Радеву

Болгарская коалиция партий "Продолжаем перемены" не смогла сформировать правительство и вернула мандат президенту страны Румену Радеву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об это пишет Novinite.

"Мы не выполнили это задание. К сожалению, список наших национальных целей с приоритетами и задачами для их достижения не получил достаточной политической поддержки, но я уверен в том, что усилия стоили того. Дискуссия о том, в каком направлении должна развиваться Болгария, будет разворачиваться в грядущие месяцы", - заявил номинированный коалицией на пост премьера Николай Денков.

Теперь Радеву предстоит решить, какой из политических сил передать уже третий мандат на формирование правящей коалиции, и если и эта попытка не принесет успеха, то он должен будет распустить парламент и объявить досрочные выборы, которые, вероятно, состоятся в апреле.