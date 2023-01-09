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В Болгарии коалиция не смогла сформировать правительство

В Болгарии коалиция не смогла сформировать правительство Болгарская коалиция партий "Продолжаем перемены" не смогла сформировать правительство Болгарии и вернула мандат президенту Румену Радеву
Другие страны
9 января 2023 г. 17:07
В Болгарии коалиция не смогла сформировать правительство

Болгарская коалиция партий "Продолжаем перемены" не смогла сформировать правительство и вернула мандат президенту страны Румену Радеву.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об это пишет Novinite.

"Мы не выполнили это задание. К сожалению, список наших национальных целей с приоритетами и задачами для их достижения не получил достаточной политической поддержки, но я уверен в том, что усилия стоили того. Дискуссия о том, в каком направлении должна развиваться Болгария, будет разворачиваться в грядущие месяцы", - заявил номинированный коалицией на пост премьера Николай Денков.

Теперь Радеву предстоит решить, какой из политических сил передать уже третий мандат на формирование правящей коалиции, и если и эта попытка не принесет успеха, то он должен будет распустить парламент и объявить досрочные выборы, которые, вероятно, состоятся в апреле.

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Версия на английском языке Coalition of political parties in Bulgaria fails to form new government
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanda siyasi partiyalar koalisiyası yeni hökuməti qura bilməyib

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