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В Болгарии избрали нового премьер-министра

В Болгарии избрали нового премьер-министра Парламент Болгарии избрал новым премьер-министром страны 60-летнего депутата Народного собрания Николая Денкова.
Другие страны
6 июня 2023 г. 17:04
В Болгарии избрали нового премьер-министра

Парламент Болгарии избрал новым премьер-министром страны 60-летнего депутата Народного собрания Николая Денкова.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, трансляция велась на сайте парламента.

Денков представляет коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

Сообщается, что за него проголосовали 132 депутата, против Денкова выступили 69, воздержавшихся не было.

Ранее сообщалось, что победители парламентских выборов в Болгарии, партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), получили право на создание нового правительства. Болгарский президент Румен Радев передал соответствующий мандат претенденту от коалиции ГЕРБ-СДС.

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Версия на английском языке Bulgaria elects new prime minister

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