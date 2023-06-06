В Болгарии избрали нового премьер-министра

Парламент Болгарии избрал новым премьер-министром страны 60-летнего депутата Народного собрания Николая Денкова.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, трансляция велась на сайте парламента.
Денков представляет коалиции "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".
Сообщается, что за него проголосовали 132 депутата, против Денкова выступили 69, воздержавшихся не было.
Ранее сообщалось, что победители парламентских выборов в Болгарии, партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС), получили право на создание нового правительства. Болгарский президент Румен Радев передал соответствующий мандат претенденту от коалиции ГЕРБ-СДС.