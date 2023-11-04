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В Болгарии из-за урагана погибли два человека

В Болгарии из-за урагана погибли два человека Осенние бури привели к гибели двух человек в северо-восточной части Болгарии.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 22:24
В Болгарии из-за урагана погибли два человека

Осенние бури привели к гибели двух человек в северо-восточной части Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщает болгарское национальное радио со ссылкой на полицию, в районе города Шумен сильный ветер и проливные дожди вызвали обрушение зданий, что и привело к трагедии. Смерч отмечался в районе города Исперих, где без крыш остались более 150 зданий, местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Во многих районах Болгарии нарушено электроснабжение. Проливные дожди вызвали наводнение. Команды спасателей продолжают ликвидацию последствий. По прогнозу синоптиков, в ближайшие часы погода в Болгарии нормализуется.

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