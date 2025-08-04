В Болгарии из-за кражи проводов нарушено движение поездов

Движение поездов в районе Софии в Болгарии было частично парализовано из-за кражи около 300 метров проводов и повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Движение поездов в районе Софии в Болгарии было частично парализовано из-за кражи около 300 метров проводов и повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Болгарских железных дорог (БЖД).

В результате происшествия возник пожар, который удалось оперативно потушить. Нарушено расписание как минимум пяти поездов. По предварительным данным, устранение последствий аварии продлится до конца дня.

Временно поезда следуют по обходным маршрутам. Болгарские железные дороги обратились к пунктам приема металлолома с призывом не покупать украденные провода и немедленно сообщать о подобных случаях в полицию. В БЖД подчеркнули, что такие действия создают угрозу не только инфраструктуре, но и жизни пассажиров и сотрудников.