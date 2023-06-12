В Болгарии губернаторы областей массово подали в отставку

Заявления об отставке губернаторов областей Болгарии и их заместителей, назначенных техническим кабинетом министров, массово поступили в канцелярию нового правительства страны.

Заявления об отставке губернаторов областей Болгарии и их заместителей, назначенных техническим кабинетом министров, массово поступили в канцелярию нового правительства страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"В правительство со всей страны поступают заявления об отставке губернаторов областей и их заместителей. Акция беспрецедентна и станет серьезным испытанием для способности исполнительной ветви власти справиться с обязательствами перед гражданами", - говорится в сообщении.

По данным Болгарского национального радио, в отставку подали практически все губернаторы областей страны, большинство из них определило это решение как "моральный акт" перед новым правительством страны, которое "должно назначить подходящих людей для проведения государственной политики в регионах". Единственным губернатором, отказавшимся поддержать коллег, оказался руководитель области Перник Людмил Веселинов, который заявил, что "не оставит область на произвол судьбы", подчеркнув необходимость преемственности власти.

Как отмечает пресс-служба кабмина, губернаторы наделены широкими полномочиями, на них возложены одновременно обязанности по координации регионального развития от имени правительства, обеспечению контроля над работой территориальных структур и местных органов власти. Поэтому Совет министров (правительство) Болгарии будет рассматривать их заявления об увольнении поэтапно, до принятия окончательного решения руководство областей продолжит исполнять свои обязанности.