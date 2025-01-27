В Болгарии готовы внести вотум недоверия новому правительству страны

Представители оппозиции - коалиция партии "Продолжаем перемены" (ПП) и коалиция "Демократическая Болгария" - заявили о готовности внести в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

Представители оппозиции - коалиция партии "Продолжаем перемены" (ПП) и коалиция "Демократическая Болгария" - заявили о готовности внести в парламент предложение о вынесении вотума недоверия правительству страны.

Как передает Report , об этом в интервью телеканалу BTV заявил депутат Народного собрания (парламент) от коалиции "Демократическая Болгария" Ивайло Мирчев.

Поводом для начала этого обсуждения стали сомнения правящего большинства в готовности ввести в стране единую европейскую валюту. "Вотум недоверия - это часть механизма управления, который может использовать оппозиция, равно как и массовые протесты. Мы готовы использовать все инструменты оппозиции, чтобы убедить правящие силы, что Болгарии необходимо быть в еврозоне, что необходимо срочно запросить конвергентный доклад о готовности нашего вступления в еврозону", - заявил Мирчев.