В Болгарии госпитализировали 17 детей после аварии туристического автобуса

Сербский туристический автобус в котором находились 10 взрослых и 38 детей попал в ДТП в Болгарии в районе города Стара-Загора.

Сербский туристический автобус в котором находились 10 взрослых и 38 детей попал в ДТП в Болгарии в районе города Стара-Загора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал bTV.

Инцидент произошел около 20:00, когда автобус съехал с автомагистрали "Фракия" в придорожный кювет.

В больницу Стара-Загора после происшествия были доставлены 17 детей в возрасте от семи до 17 лет и несколько взрослых, в основном с легкими травмами. Состояние одного из взрослых оценивается как тяжелое, ему грозит ампутация конечности. Всего в автобусе находились 48 человек - участники фольклорного фестиваля, которые возвращались с болгарского Черноморья в Белград. Данных о погибших нет.

По информации очевидцев, авария произошла по вине водителя, который отвлекся от управления автобусом и потерял контроль над его управлением.