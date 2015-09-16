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    В Болгарии для охраны госграниц будет привлечена армия

    Об этом сообщила вице-премьер и министр внутренних дел Болгарии Румяна Бычварова

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Подразделения болгарской армии помогут в охране границ страны при наплыве беженцев.

    Об этом, как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам заседания парламентской комиссии по внутренней безопасности сообщила вице-премьер и министр внутренних дел Болгарии Румяна Бычварова.

    "Необходимо отправить на границу достаточное количество военных. В настоящее время разрабатываем оперативный план", - сообщила Бычварова. Вице-премьер уточнила, что армейские подразделения будут отправлены на границы Болгарии "в зависимости от развития ситуации".

    Председатель парламентской комиссии Атанас Атанасов добавил, что "оперативный штаб контролирует ситуацию круглосуточно".

    "Европа находится в исключительно тяжелой кризисной ситуации, мы находимся на юго-восточном фланге Европы, не считайте, что у нас спокойно. После того как закроются границы по маршруту Греция - Македония - Сербия, существует риск, что потоки беженцев изменят свой путь", - сказал Атанасов. Политик подчеркнул, что идея закрытия болгарских границ на заседании комиссии не обсуждалась.

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