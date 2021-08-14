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В Болгарии число заразившихся коронавирусом впервые за лето превысило тысячу за сутки

В Болгарии число заразившихся коронавирусом впервые за лето превысило тысячу за сутки Санитарные службы Болгарии отмечают быстрый рост числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки впервые за лето выявлено 1 047 новых случаев инфицирования - на 165 больше, чем днем ранее.
Другие страны
14 августа 2021 г. 09:37

Санитарные службы Болгарии отмечают быстрый рост числа заразившихся коронавирусом. За последние сутки впервые за лето выявлено 1 047 новых случаев инфицирования - на 165 больше, чем днем ранее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на информационном портале Минздрава страны.

Положительными оказались 4,6% тестов на коронавирус. За 24 часа умерли 11 пациентов. Число госпитализированных увеличилось до 1 404, из них 124 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Число вакцинированных от коронавируса в Болгарии составило около 2,15 млн, около 1,06 млн получили две дозы вакцины.

По оценке экспертов, Болгария находится в начале четвертой волны пандемии, в ближайшие недели ожидается резкий рост случаев заражения. До конца августа в стране продлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации. Ограничения сводятся к требованию соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и ношению защитных масок в закрытых общественных местах, в том числе в транспорте.

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