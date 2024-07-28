О нас

В Болгарии число погибших при взрыве на складе пиротехники возросло до трех

В Болгарии число погибших при взрыве на складе пиротехники возросло до трех В Болгарии при взрыве и пожаре на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин-Пелин в окрестностях столицы число погибших увеличилось до трех человек, один пропал без вести.
Другие страны
28 июля 2024 г. 11:33
В Болгарии число погибших при взрыве на складе пиротехники возросло до трех

В Болгарии при взрыве и пожаре на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин-Пелин в окрестностях столицы число погибших увеличилось до трех человек, один пропал без вести.

Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел технического правительства страны Калин Стоянов по итогам предварительного осмотра места происшествия.

"Третий день мы наблюдаем взрывы на территории склада, в том числе они были и во время предварительного осмотра места происшествия, которое проведено с использованием специализированной техники. Обнаружено тело третьего погибшего, сегодня постараемся его эвакуировать, но ситуация для спасателей еще остается опасной, окончательного решения о действиях пока не принято. Местонахождение четвертого пострадавшего пока не известно", - сообщил министр.

Уточняется, что с места происшествия с тяжелыми ожогами были эвакуированы 49-летний мужчина и 20-летняя девушка, которые впоследствии умерли в больнице.

Стоянов уточнил, что взрывотехникам специализированного отряда по борьбе с терроризмом удалось обеспечить безопасность склада, где находятся пиротехнические изделия, что позволило избежать новых взрывов.

Пожар и взрывы на складе пиротехнических изделий произошли вечером 25 июля, жители окрестных районов были эвакуированы. Ранее сообщалось об одном погибшем. Ликвидация последствий ЧП продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
Ведутся работы по увеличению мощности Южно-Кавказского газопровода
26 июля 2024 г. 13:15
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
Министр: Сербия готова приложить все усилия для укрепления партнерства с Азербайджаном
24 июля 2024 г. 15:53
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
Теодора Георгиева: Значимость IGB для энергобезопасности Молдовы и Украины будет только расти
23 июля 2024 г. 11:00
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi