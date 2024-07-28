В Болгарии число погибших при взрыве на складе пиротехники возросло до трех

В Болгарии при взрыве и пожаре на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин-Пелин в окрестностях столицы число погибших увеличилось до трех человек, один пропал без вести.

В Болгарии при взрыве и пожаре на складе фабрики пиротехнических изделий в районе населенного пункта Елин-Пелин в окрестностях столицы число погибших увеличилось до трех человек, один пропал без вести.

Как передает Report , об этом сообщил министр внутренних дел технического правительства страны Калин Стоянов по итогам предварительного осмотра места происшествия.

"Третий день мы наблюдаем взрывы на территории склада, в том числе они были и во время предварительного осмотра места происшествия, которое проведено с использованием специализированной техники. Обнаружено тело третьего погибшего, сегодня постараемся его эвакуировать, но ситуация для спасателей еще остается опасной, окончательного решения о действиях пока не принято. Местонахождение четвертого пострадавшего пока не известно", - сообщил министр.

Уточняется, что с места происшествия с тяжелыми ожогами были эвакуированы 49-летний мужчина и 20-летняя девушка, которые впоследствии умерли в больнице.

Стоянов уточнил, что взрывотехникам специализированного отряда по борьбе с терроризмом удалось обеспечить безопасность склада, где находятся пиротехнические изделия, что позволило избежать новых взрывов.

Пожар и взрывы на складе пиротехнических изделий произошли вечером 25 июля, жители окрестных районов были эвакуированы. Ранее сообщалось об одном погибшем. Ликвидация последствий ЧП продолжается.