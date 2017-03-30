Обнародованы официальные итоги парламентских выборов в Болгарии

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Болгарии завершила обработку протоколов избирательных комиссий и объявила официальные итоги голосования. Победу одержала партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ), сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В 44-е Народное собрание (парламент) Болгарии прошли представители пяти политических формаций: за партию ГЕРБ проголосовало 32,65% избирателей - более 1,147 млн человек, за Болгарскую социалистическую партию (БСП) отдали голоса 27,19% граждан - более 955 тыс. человек, коалиция "Объединенные патриоты" (ОП) на третьей позиции - за нее проголосовали 9,07% избирателей. С разницей всего 0,08%, "Движение за права и свободы" (ДПС) занимает четвертое место - 8,99%, за либеральную партию "Воля" проголосовало 4,15% избирателей.

ГЕРБ получил 95 из 240 депутатских мандатов, второй по численности партией в парламенте будет БСП - 80 депутатов, у ОП - 27 депутатов, ДПС получит 26 мандатов, "Воля" останется с 12 депутатами.

Участие в голосовании приняли 3,682 млн человек.