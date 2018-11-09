В Болгарии арестован российский гражданин по запросу США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Гражданин России Александр Ж. арестован болгарской полицией в городе Варна на основании ордера, выданного США.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

По его словам, об аресте гражданина России властями Болгарии консульству сообщила супруга задержанного по "горячему телефону".

"Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство примет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры", - сообщил В.Климанов.

Отметим, что власти США обвиняют данного российского гражданина в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. По версии американской стороны, русский хакер манипулировал онлайн-рекламой и обманывал рекламодателей с сентября 2014 до конца 2016 года, причинив ущерб на сумму в 7 млн. долларов. Ордер на арест 38-летнего подозреваемого был выдан судом Нью-Йорка.

Областной суд Варны принял решение отставить гражданина России под арестом до рассмотрения дела о его экстрадиции в США.