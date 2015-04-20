В больницах Йемена заканчиваются жизненно важные лекарства

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В больницах второго по величине города Йемена - Адена - заканчиваются жизненно важные лекарства. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, по словам врачей, пациенты умирают из-за того, что не могут получить нормальное лечение. Медицинские бригады не справляются с количеством пациентов, которым срочно требуются антибиотики и средства для перевязки.

Ранее Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию по борьбе с повстанцами-хуситами, пообещала оказать гуманитарную помощь Йемену после заявления ООН о том, что для этих целей срочно требуется почти 300 млн. долларов.