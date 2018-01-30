В ближайшее время Эйфелеву башню ждут большие изменения

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Главная парижская достопримечательность - Эйфелева башня - в 2017 году приняла более 6,2 миллиона посетителей.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании-эксплуататора монумента SETE.

"В 2017 году Эйфелева башня приняла 6 207 303 посетителей, то есть на 5,6% больше, чем в 2016 году, завершившимся с 5 841 026 посетителями", - написано в коммюнике.

В сообщении приводятся слова главы SETE Анн Янник, которая обещает, что в ближайшие годы "Эйфелеву башню ждут глубокие изменения, которые позволят усилить ее сияние на международной арене".

"Держу пари, посетителей, желающих увидеть Эйфелеву башню завтрашнего дня, будет еще больше", - считает Янник.