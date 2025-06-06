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В Бишкеке выявлена нарколаборатория под прикрытием частного детсада

В Бишкеке выявлена нарколаборатория под прикрытием частного детсада Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявили и ликвидировали в Бишкеке подпольную нарколабораторию, действовавшую под прикрытием частного детского сада.
Другие страны
6 июня 2025 г. 09:57
В Бишкеке выявлена нарколаборатория под прикрытием частного детсада

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана выявили и ликвидировали в Бишкеке подпольную нарколабораторию, действовавшую под прикрытием частного детского сада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на киргизские СМИ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и обыска по указанному адресу была обнаружена специализированная автоматизированная лаборатория по выращиванию элитных сортов марихуаны. Изъято 19 кустов наркосодержащих растений, 54 грамма гашиша, а также оборудование для культивирования каннабиса.

По данным Службы, помещение функционировало под вывеской частного детского сада "Растишка АВС", однако фактически использовалось как тайная лаборатория. Незаконной деятельностью занималась организованная преступная группа, участники которой были связаны между собой родственными узами. Наркотики распространялись через интернет.

Задержаны пять членов группы. По предварительным оценкам, сумма потенциального дохода от реализации изъятых наркотических средств на теневом рынке могла составить около 25 млн сомов (примерно $286 тыс.).

Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Версия на азербайджанском языке Bişkekdə özəl uşaq bağçasında narkolaboratoriya aşkar edilib

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