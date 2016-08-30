В Бишкеке усилена охрана посольств

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Охрана расположенных на территории Кыргызстана посольств иностранных государств осуществляется в усиленном режиме.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в МВД страны отметили, что это не связано с сегодняшним терактом возле посольства Китая в республике.

По словам сотрудников ведомства, несколько дней назад личный состав министерства был переведен на усиленный режим несения службы в связи с предстоящим 31 августа празднованием Дня независимости Кыргызстана.

"Еще до сегодняшнего инцидента все важные стратегические объекты в стране, в том числе посольства иностранных государств, были взяты под усиленную охрану", - отметили в министерстве.

Напомним, что сегодня в Бишкеке террорист-смертник протаранил на автомобиле ворота посольства Китая. Проехав приблизительно около 50 м, автомашина взорвалась. Находившийся в ее салоне террорист погиб на месте. Различные ранения при этом получили трое кыргызских граждан, которые в этот момент находились на территории посольства, среди китайских дипломатов пострадавших нет.