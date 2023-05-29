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В Бишкеке из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали людей из торгового центра

В Бишкеке из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали людей из торгового центра Посетители и сотрудники одного из крупнейших в столице Кыргызстана торгово-развлекательных центров эвакуированы в понедельник из-за сообщения о взрывном устройстве.
Другие страны
29 мая 2023 г. 09:30
В Бишкеке из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуировали людей из торгового центра

Посетители и сотрудники одного из крупнейших в столице Кыргызстана торгово-развлекательных центров эвакуированы в понедельник из-за сообщения о взрывном устройстве.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в ГУВД Бишкека.

"Поступило анонимное сообщение о заложенном в здании торгово-развлекательного центра "Азия молл" взрывном устройстве", - сообщил представитель ведомства. На место направлены оперативно-следственные группы, которые приступили к обследованию помещений здания. Территория вокруг него оцеплена сотрудниками милиции.

В апреле текущего года в Бишкеке зафиксировано четыре волны массовых анонимных сообщений о взрывных устройствах в различных зданиях, в том числе вузах, школах, госструктурах, а также столичном морге. Ни в одном из этих случаев информация о наличии взрывчатки не подтвердилась.

По данным МВД Киргизии, анонимные сообщения поступают из-за рубежа.

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