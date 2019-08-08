В Бишкеке из-за митинга Атамбаева закрываются банки и ТЦ

В центре Бишкека из-за опасений беспорядков в связи с назначенным на 16:00 по местному времени митингом сторонников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, закрываются крупные торговые центры, ювелирные магазины и банки, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Из некоторых магазинов класса "люкс" начали вывозить товар.

Банк "Бай-Тушум" опубликовал в социальных сетях обращение к своим клиентам с просьбой отнестись с пониманием к решению закрыть офисы в Бишкеке.

"Уважаемые клиенты и партнеры, в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в селе Кой-Таш, сегодня, 8 августа, все наши офисы и сберкассы в городе Бишкек закроются в 15:00 часов. Остальные филиалы работают в штатном режиме. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации", - говорится в сообщении банка.