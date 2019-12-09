В Бейруте проливные дожди затопили улицы и подъезд к аэропорту

Проливной дождь, начавшийся в ночь на понедельник, стал причиной затопления центральных дорог и тоннелей в ливанском Бейруте.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, стихийные реки образовались и у входа в зал прилета международного аэропорта имени Рафика Харири.

Городские водостоки не справились с обрушившимся на ливанскую столицу ливнем, в результате оживленные улицы и транспортные развязки погрузились под воду. В некоторых местах глубина достигла полуметра. Автомобили глохли прямо посреди дороги, вызывая крупные пробки.

На южном выезде из Бейрута вода затопила тоннель "Коста-Брава", парализовав полностью транспортное движение. В районе Узаи вода затопила первые этажи жилых домов у прибрежной полосы.