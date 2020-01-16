В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства

Ситуация близ посольства России в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и полицией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, полиция и армия взяли под контроль район.

Протестующие ранее организовали пикет напротив посольства России в Бейруте около полицейского участка, где находятся задержанные другие демонстранты. Митингующие требовали освободить их соратников.

Прибывшие подразделения армии в район посольства РФ блокировали для демонстрантов подступы к месту беспорядков. Оставшихся демонстрантов с примирением силы разогнали стражи внутренней безопасности, применив слезоточивый газ.

По данным ливанского Красного креста, при столкновениях с полицией в Бейруте пострадали не менее 35 демонстрантов. Со стороны полиции ранены более 15 сотрудников.