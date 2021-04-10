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В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 14 полицейских

В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 14 полицейских В результате новых беспорядков в Белфасте пострадали 14 полицейских
Другие страны
10 апреля 2021 г. 19:28
В беспорядках в Северной Ирландии пострадали 14 полицейских

В результате новых беспорядков в Белфасте пострадали 14 полицейских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном полицией Северной Ирландии.

По информации правоохранителей, нарушения общественного порядка были зафиксированы в различных частях города, в том числе на улице Норс-квин стрит. "В результате беспорядков на Норс-квин стрит 14 полицейских получили ранения, а общее число раненых полицейских достигло 88", - отмечается в коммюнике.

Демонстранты кидали в сотрудников правоохранительных органов бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, черепицу. Они попытались угнать несколько автомобилей. В одном случае демонстрантам это удалось, и тогда они подожгли машину и запустили ее в сторону полицейских. Три 14-летних подростка были задержаны в связи с беспорядками и, после того как их данные были занесены в систему, отпущены.

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Версия на азербайджанском языке Şimali İrlandiyada qarışıqlıqlar zamanı 14 polis əməkdaşı xəsarət alıb

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