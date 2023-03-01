О нас

В беспорядках на акции протеста в Тель-Авиве пострадали 11 человек

В беспорядках на акции протеста в Тель-Авиве пострадали 11 человек По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в среду в Тель-Авиве во время акции протеста израильской оппозиции.
Другие страны
1 марта 2023 г. 20:15
В беспорядках на акции протеста в Тель-Авиве пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в среду в Тель-Авиве во время акции протеста израильской оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По ее информации, пострадавшие обратились за неотложной медицинской помощью в одну из больниц Тель-Авива. У них отмечены ссадины, ожоги, порезы и другие телесные повреждения.

Кроме того, информирует радиостанция, 39 участников демонстрации были задержаны. В общей сложности для наведения порядка в районе инцидента было привлечено около 800 полицейских.

Беспорядки в Тель-Авиве начались в среду на одном из участков шоссе на востоке города, куда группа протестующих вышла после шествия по улицам города. Демонстранты прорвались на проезжую часть и блокировали движение транспорта, полицейские применили спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты и водометы, на месте работала и конная полиция. По информации Kan, участок шоссе, на котором произошли столкновения, до сих пор закрыт для движения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Первый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
ФотоПервый замминистра проинспектировал учреждения культуры в Агсу
23 февраля 2023 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi