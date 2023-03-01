В беспорядках на акции протеста в Тель-Авиве пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в среду в Тель-Авиве во время акции протеста израильской оппозиции.

По меньшей мере 11 человек пострадали в ходе беспорядков, произошедших в среду в Тель-Авиве во время акции протеста израильской оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная радиостанция Kan.

По ее информации, пострадавшие обратились за неотложной медицинской помощью в одну из больниц Тель-Авива. У них отмечены ссадины, ожоги, порезы и другие телесные повреждения.

Кроме того, информирует радиостанция, 39 участников демонстрации были задержаны. В общей сложности для наведения порядка в районе инцидента было привлечено около 800 полицейских.

Беспорядки в Тель-Авиве начались в среду на одном из участков шоссе на востоке города, куда группа протестующих вышла после шествия по улицам города. Демонстранты прорвались на проезжую часть и блокировали движение транспорта, полицейские применили спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты и водометы, на месте работала и конная полиция. По информации Kan, участок шоссе, на котором произошли столкновения, до сих пор закрыт для движения.