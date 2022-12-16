В берлинском отеле разбился аквариум высотой 16 метров, два человека ранены

В берлинском отеле Dom Aquaree разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров. Два человека получили ранения.

В берлинском отеле Dom Aquaree разбился цилиндрический аквариум высотой 16 метров. Два человека получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

На месте работают 100 сотрудников экстренной службы.

"В отеле Dom Aquaree работает 100 сотрудников экстренной службы. Аквариум поврежден, вода вытекает", - говорится в сообщении пожарной службы в Twitter.

Сообщается, что полиция Берлина также прибыла на место происшествия.

По словам правоохранителей, вода из аквариума "вытекает на улицу". Жителей немецкой столицы призвали объезжать территорию.



Согласно изданию Bild, вместе с водой из аквариума, который вмещает миллион литров воды, выплеснулись 1,5 тыс. рыб.