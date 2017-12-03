В Берлине заявили об угрозе со стороны родственников членов ИГ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии, осуществляющей контрразведывательную деятельность в стране, Ханс-Георг Маасен заявил, что дети и жёны боевиков ИГ всё чаще возвращаются из Сирии и Ирака, что является угрозой для стран, куда они приезжают.

Как передает Report, об этом сoобщил Berliner Morgenpost.

"Некоторым детям промыли мозги в так называемых школах в ИГ и сильно способствовали их радикализации. Для нас это является проблемой, поскольку эти дети и подростки порой могут быть опасны", - цитирует Маасена Berliner Morgenpost.

По его словам, потенциальная угроза исходит и от женщин, которые проживали на подконтрольных террористам территориях, так как они часто имеют радикальные взгляды и разделяют идеологию ИГ.