В Берлине задержали несколько десятков человек на акции протеста

Порядка 20-30 человек задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности

Порядка 20-30 человек были временно задержаны на акции протеста противников ограничительных мер в центре Берлина из-за нарушения мер инфекционной безопасности.

Как передает Report, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы полиции города.

Крупная акция протеста проходит в среду в центре Берлина, в ней участвуют, по оценкам полиции, не более 5 тысяч человек. Акция направлена против принятия поправок в закон об инфекционной безопасности, который сегодня в третьем чтении может принять бундестаг.

Многие участники акции не выполняют требования по ношению масок и соблюдению дистанции, полиция их задерживает для установления личности и возможного оформления протокола об административном правонарушении.

"Мы сейчас оцениваем число участников на уровне нескольких тысячи, но в любом случае их меньше пяти тысяч человек", - заявила представитель пресс-службы полиции Берлина.

По ее словам, полиция несет усиленное дежурство в центре города, работают порядка 2,2 тысячи полицейских, в том числе подкрепление из других регионов ФРГ.