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В Берлине задержали мошенников, пытавшихся штрафовать за несоблюдение карантина

В Берлине задержали мошенников, пытавшихся штрафовать за несоблюдение карантина В минувшую среду власти ФРГ договорились продлить режим частичного карантина в ФРГ до 20 декабря
Другие страны
28 ноября 2020 г. 16:47
В Берлине задержали мошенников, пытавшихся штрафовать за несоблюдение карантина

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали в Берлине двух мошенников, которые выдавали себя за полицейских и пытались оштрафовать прохожих за предполагаемое несоблюдение карантинных мер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу сообщении полиции столицы ФРГ.

Злоумышленники подошли к двум молодым людям в парке Мауэрпарк, представились полицейскими, которые отвечают за контроль над соблюдением карантина. Мошенники потребовали заплатить штраф в размере €1 тыс. и обыскали одного из прохожих. Молодые люди вызвали полицию, которой удалось задержать подозреваемых по горячим следам.

В минувшую среду власти ФРГ договорились продлить режим частичного карантина в ФРГ до 20 декабря. В Германии разрешаются частные встречи - не более пяти человек из двух домохозяйств. Власти ужесточили правила посещения торговых точек. На каждые 10 кв. м площади можно будет пускать одного посетителя. В регионах с особенно напряженной обстановкой начиная с восьмых классов будет вводиться обучение в несколько смен.

Сейчас в стране закрыты рестораны, бары и другие гастрономические заведения, блюда и напитки разрешено продавать только на вынос. Прекратили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы.

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