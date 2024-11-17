В Берлине задержали более сотни участников пропалестинской демонстрации

Полиция ФРГ временно задержала 111 человек во время пропалестинской демонстрации в Берлине.

Полиция ФРГ временно задержала 111 человек во время пропалестинской демонстрации в Берлине.

Как передает Report, такие данные приводятся в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов столицы Германии.

Отметим, что демонстрация прошла в субботу рядом с бульваром Курфюрстендамм, в ней участвовали около 500 человек.

По данным полиции, среди задержанных - 54 женщины и 57 мужчин. Возбуждено 21 уголовное дело по подозрению в совершении таких правонарушений, как, в частности, нанесение телесных повреждений, разжигание межнациональной розни, демонстрация символики террористических организаций, нарушение общественного порядка, говорится в заявлении.