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В Берлине за ночь сгорели 17 грузовиков

В Берлине за ночь сгорели 17 грузовиков В Берлине, на двух промышленных парковках в районах Лихтенберг и Марцан, минувшей ночью были подожжены 17 грузовиков.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 15:00
В Берлине за ночь сгорели 17 грузовиков

В Берлине, на двух промышленных парковках в районах Лихтенберг и Марцан, минувшей ночью были подожжены 17 грузовиков.

Как сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ, полиция не исключает, что поджог был совершен по политическим мотивам.

Первые возгорания произошли около 3 часов утра. В Лихтенберге огонь уничтожил восемь грузовиков, а девять транспортных средств были подожжены на границе районов Лихтенберг и Марцан.

Примечательно, что часть грузовиков находилась на территории компании Cemex, занимающейся производством бетона. Компания уже становилась объектом нападений — год назад ее имущество в Берлине было подожжено, предположительно, из-за участия в расширении одной из трасс, что вызывало протесты активистов.

Для тушения пожаров привлечено более 100 пожарных. На данный момент возгорания локализованы.

Информация о пострадавших отсутствует. Полиция и пожарные службы продолжают расследование причин инцидентов.

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