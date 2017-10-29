В Берлине ввели режим чрезвычайной ситуации из-за урагана Герварт - ВИДЕО

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ На Германию обрушился ураган «Герварт». Из-за сильного ветра в Берлине был введен режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter пожарной службы немецкой столицы.

По данным пожарной службы, по меньшей мере один человек в Берлине уже пострадал из-за упавшего дерева.

Сложная ситуация сохраняется и в нескольких других регионах Германии. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn сообщил о том, что из-за «Герварта» вводятся ограничения на железнодорожное сообщение. «Города Бремен, Ганновер, Брауншвейг, Гёттинген, Вольфсбург, Гамбург, Киль, Берлин, Дрезден и Лейпциг в настоящее время не обслуживаются междугородним железнодорожным сообщением», — говорится в сообщении компании.